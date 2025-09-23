Esenyurt'ta Kış Spor Okulları Bisiklet Kursları Başlıyor

Esenyurt Belediyesi, Kış Spor Okulları kapsamında ilçedeki 7-14 yaş arası çocuklara özel bisiklet kursu düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurslar sıfırdan bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen çocuklara temel eğitim sunuyor.

Eğitim sürecinde çocuklar önce denge eğitimi alıyor, ardından iki tekerlekle sürüş tekniklerini öğreniyor. Kurslar, ileri sürüş teknikleri ve trafik eğitimiyle devam ediyor.

Ayrıca, çocuklar kursta bisikleti sadece spor aracı olarak değil, ulaşım aracı olarak da kullanmayı uygulamalı şekilde öğreniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Ensar Efendioğlu, bisiklet sürmek isteyen herkesi kursa beklediklerini, yeni bisikletlerle derslere başladıklarını belirtti.