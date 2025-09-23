Haberler

Esenyurt'ta Kış Spor Okulları Bisiklet Kursları Başlıyor

Esenyurt'ta Kış Spor Okulları Bisiklet Kursları Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklar için bisiklet kursu düzenliyor. Kurslar, temel bisiklet sürme eğitimi, denge çalışmaları ve trafik eğitimi içerecek şekilde planlanmıştır.

Esenyurt Belediyesi, Kış Spor Okulları kapsamında ilçedeki 7-14 yaş arası çocuklara özel bisiklet kursu düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurslar sıfırdan bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen çocuklara temel eğitim sunuyor.

Eğitim sürecinde çocuklar önce denge eğitimi alıyor, ardından iki tekerlekle sürüş tekniklerini öğreniyor. Kurslar, ileri sürüş teknikleri ve trafik eğitimiyle devam ediyor.

Ayrıca, çocuklar kursta bisikleti sadece spor aracı olarak değil, ulaşım aracı olarak da kullanmayı uygulamalı şekilde öğreniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Ensar Efendioğlu, bisiklet sürmek isteyen herkesi kursa beklediklerini, yeni bisikletlerle derslere başladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Plajda mide bulandıran görüntüler! Şezlongda otururken tuvaletini yaptı

Rezilliği yetmiyormuş gibi bir de kayda aldı! Mide bulandıran anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç

Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.