Esenyurt'ta Açık Hava Eğitim ve Sanat Şenliği Gerçekleşti

Esenyurt Belediyesi, çocukların aileleriyle birlikte eğlenceli ve öğretici atölyelere katıldığı Açık Hava Eğitim ve Sanat Şenliği gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenlikte çocuklar ve aileleri çömlek yapımından ebru sanatına, drama atölyelerinden çeşitli el becerisi çalışmalarına kadar birçok etkinliği deneyimleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Hamiyet Sarı, etkinliğe kızıyla birlikte katıldığını belirterek, "Çocuklarımız çömlek yaptılar, ebru yaptılar. Dramada da çok eğlendiler. Kızım kurslarda eğitim alıyordu, bu anne-çocuk etkinliği de çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çocuklardan Fatma Berranur Sarı ise çömlek ve ebru yaptığını, çok eğlendiğini söyledi.