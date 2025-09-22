Haberler

Esenyurt'ta Açık Hava Eğitim ve Sanat Şenliği Gerçekleşti

Esenyurt Belediyesi, çocukların aileleriyle birlikte katıldığı eğlenceli ve öğretici atölyelerin yer aldığı Açık Hava Eğitim ve Sanat Şenliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar, çömlek yapımı, ebru sanatı ve drama atölyelerine katılarak keyifli anlar yaşadı.

Esenyurt Belediyesi, çocukların aileleriyle birlikte eğlenceli ve öğretici atölyelere katıldığı Açık Hava Eğitim ve Sanat Şenliği gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenlikte çocuklar ve aileleri çömlek yapımından ebru sanatına, drama atölyelerinden çeşitli el becerisi çalışmalarına kadar birçok etkinliği deneyimleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Hamiyet Sarı, etkinliğe kızıyla birlikte katıldığını belirterek, "Çocuklarımız çömlek yaptılar, ebru yaptılar. Dramada da çok eğlendiler. Kızım kurslarda eğitim alıyordu, bu anne-çocuk etkinliği de çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çocuklardan Fatma Berranur Sarı ise çömlek ve ebru yaptığını, çok eğlendiğini söyledi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
