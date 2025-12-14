Esenyurt Belediyesi, camilerde hijyen ve bakım hizmetlerini yeniledi

Esenyurt Belediyesi, "Cami Hijyen Projesi" kapsamında ilçe genelindeki tüm camilerde temizlik çalışmalarını artırarak, şadırvan ve lavabo alanlarında düzenli personel ile ekipman desteği sağlamaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, camilere yönelik temizlik ve bakım hizmetlerini yeniden düzenleyen Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Camilerin genel temizliğini periyodik olarak gerçekleştiren belediye ekipleri, ibadet alanlarının daha hijyenik koşullarda kullanılmasını hedefliyor.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un talimatıyla, hizmetlerin düzenli devam edebilmesi için camilerin lavabo ve kullanım alanlarına görevli personel yerleştirildi. Böylece bu alanların temizlik ve düzeni gün boyunca kontrol altında tutuluyor.

Camilerde yoğun kullanılan şadırvanlarda da iyileştirme çalışmaları yapıldı. Şadırvanlara sabunluk ile peçetelikler belediye ekiplerince takılarak vatandaşların daha temiz ve düzenli bir kullanım imkanına kavuşması sağlandı. Temizlik hizmetlerinde kullanılan çamaşır suyu, el sabunu, fırça, çekpas ve diğer tüm ekipmanlar belediye tarafından camilere düzenli olarak ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, Esenyurt Müftülüğü ile işbirliği içerisinde başlattıkları proje kapsamında, camilerdeki lavaboların artık ücretsiz, daha temiz ve daha hijyenik bir şekilde hizmet vereceğini belirtti.

Camilerdeki lavabo temizliğinin sorumluluğunu belediyenin üstlendiğini kaydeden Aksoy, "Gerekli tüm temizlik malzemelerini karşılayarak hem temizlik standartlarını yükseltiyor, cami derneklerimizin maddi yükünü hafifletiyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ibadethanelerimizi daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde kullanmalarını sağlamış oluyoruz. Bugün itibarıyla 32 camimizde başlayan Cami Hijyen Projesi'ni kısa sürede Esenyurt genelindeki 85 caminin tamamına yayarak hizmet ağımızı genişleteceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Esenyurt Müftülüğüne, sayın müftümüze ve değerli din görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni projemizin hayırlara vesile olmasını diliyor, daha temiz bir Esenyurt için aralıksız çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.