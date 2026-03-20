Esenyurt'ta ramazan boyunca 14 bin kişiye iftar verildi

Esenyurt Belediyesince ramazan ayı boyunca ilçe genelinde kurulan iftar noktalarında her gün 14 bin kişi orucunu açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ay boyunca düzenlenen organizasyonlarla binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu.

Belediye tarafından 11 farklı noktada kurulan iftar sofraları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Her gün 14 bin kişi orucunu açarken dayanışma ve paylaşma ruhu ilçenin dört bir yanında hissedildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan büyük iftar çadırının yanı sıra 3 aşevi dağıtım noktası, 3 kütüphane, mobil ikram araçları ve Bilim Sanat Merkezi'nde de iftar verildi. İftar saatine yolda yakalanan vatandaşlara da mobil araçlarla çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hizmetler de dikkati çekti. Belediyeye bağlı aşevinde hazırlanan kahvaltı ve sıcak yemekler, ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşların evlerine düzenli ulaştırıldı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, yemek hizmetlerinin dışarıdan temin edilmesi yerine belediyeye ait Yıldız Aşevi'nde hazırlanmasıyla hizmetler daha verimli hale getirildi.

Belediye, Türk Kızılay Esenyurt Şubesinin işbirliğiyle 1000 yetim çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı desteği sağladı. İhtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont da temin edilirken annelerine de kıyafet yardımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Ramazan ayı boyunca 11 farklı noktada, her gün 14 bin komşumuzla iftar sofralarında bir araya geldik. Kütüphanelerimizde ve iftar çadırımızda kurulan gönül sofralarında komşularımızla buluştuk. Mobil ikram araçlarımızla iftar saatinde yolda olan hemşehrilerimize destek sağladık. Aşevimizde hazırladığımız sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi komşularımızın evlerine ulaştırdık. Geleneksel ramazan eğlenceleri ile çocuklarımıza ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattık. Ramazan sohbetleriyle bu mübarek ayın manevi iklimini hep birlikte yaşadık. Esenyurt'umuz, birlik ve beraberliğin güçlendiği günlere sahne oldu." ifadelerini kullandı.

Aksoy, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.