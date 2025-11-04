Cumhuriyet'in 102. Yılı Sarı Zeybek ile Kutlandı

Esenyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu; Elimizde Bayraklar, Dilimizde Marşlar, Cumhuriyet İçin Halk Oyunlarımızla Coşsun Sokaklar! Sloganıyla Sarı Zeybek Oynadı.

Esenyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Cumhuriyet'in ilanın 102. yıl dönümüne özel sergilediği muhteşem gösteri ile izleyicileri hem coşturdu hem de duygusal anlar yaşattı.

Esenyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu bugüne kadar pek çok festivalde, sahne gösterisinde ve tiyatral performansta yer aldı. Önceki senelerde de Cumhuriyet coşkusunu vatandaşlarla paylaşan Esenyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu bu yıl Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlamak için Esenyurt Yunus Balta Kültür Merkezi önünde, Elimizde bayraklar, dilimizde marşlar, Cumhuriyet için halk oyunlarımızla coşsun sokaklar! Sloganıyla 300 kursiyer dansçı ile sarı zeybek oynadı.

Sokaklar zeybek adımlarıyla inledi. Her adımda Cumhuriyet'in sesi yankılandı. Aynı anda hep bir ağızdan söylenen marşlar bayram coşkusunu daha da artırdı.

Cumhuriyet'imizin Değerlerini Yaşatmak Bizler İçin Büyük Bir Onurdu

Geçen yıl kendisini özel makyaj ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzeten dans eğitmeni Mustafa Gümüş; Cumhuriyet'imizin değerlerini yaşatmak bizler için büyük bir onurdu. Bu gösteri, bizler için sadece bir dans değil, Cumhuriyet'e duyduğumuz sevginin ve bağlılığın bir ifadesidir.

Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bizlere armağan eden "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Bizleri her koşulda destekleyen, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkürlerini iletti.