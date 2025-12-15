Esenyurt'ta 4 sosyal mekan vatandaşların hizmetine sunuldu

Esenyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mimar Sinan Millet Bahçesi, Vatan Kitap Kafe, Millet Kıraathanesi ve Mescid-i Aksa Gençlik Merkezi'nin açılış töreni yapıldı.

Mimar Sinan Millet Bahçesi'ndeki açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, şehirler iyi yönetildiğinde, kaynaklar etkin ve verimli kullanıldığında sorun olarak görülen birçok meselenin belli bir takvim içerisinde çözüldüğünü gördüklerini söyledi.

Esenyurt'ta ticari hareketliliği nedeniyle olağanüstü bir üretim zinciri olduğunu belirten Gül, ilçenin 1 milyonun üzerinde nüfusunun bulunduğunu kaydetti.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Esenyurt'un her problemini bir takvim içerisinde takip ettiklerini aktararak, "Eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar bundan sonra da devam edecek. Ama bunların dışında, çıktığınızda yürüyebileceğiniz, kütüphane, kafe olarak kullanabileceğiniz mekanları da belediyemiz sağlıyor." dedi.

"Şehrimizi yaşayan, nefes alan, gelişen bir kent haline getirdik"

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da göreve geldikten sonra ilçenin sorunlarının büyük olduğunu gördüklerini belirterek, "Bu sorunların biri de yeşil alan yetersizliğiydi. Komşularımızın aileleriyle birlikte keyifle güven içerisinde zaman geçirecekleri alanlar yetersiz, var olanlar ise bakımsızdı. Derhal işe koyularak var olan bütün parklarımızın bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Atıl haldeki her alanı nefes bahçelerine çevirerek komşularımızın dinlenebileceği, nefes alabilecekleri alanlar haline getirdik." ifadesini kullandı.

Aksoy, yapımı yaklaşık 9 yıldır devam eden ve bir türlü tamamlanamayan alandaki çalışmaları kısa sürede bitirip millet bahçesi yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün, 320 dönümlük dev bir yeşil alanı daha ilçemize kazandırıyoruz. Çalışmalarımız elbette ki yeşil alanla sınırlı kalmadı. Esenyurt'umuzun yetersiz olan sağlık altyapısını güçlendirdik. Yeni okullarla derslik sayısını artırdık ve eğitimi daha nitelikli hale getirdik. Açtığımız sosyal tesislerle kültür sanat merkezleriyle şehrimizi yaşayan, nefes alan, gelişen bir kent haline getirdik."

Konuşmaların ardından edilen dua ile Mimar Sinan Millet Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Öte yandan Vatan Kitap Kafe, Millet Kıraathanesi ve Mescid-i Aksa Gençlik Merkezi'nin de kurdele kesilerek açılışı yapıldı.