Esenyurt'taki sitelerde geri dönüşüm seferberliği sürüyor

Esenyurt'taki sitelerde geri dönüşüm seferberliği sürüyor
Güncelleme:
Esenyurt Belediyesi, sitelerde geri dönüşüm sistemleri kurarak çevre bilincini artırmayı hedefliyor. 300 konut üzerindeki sitelere geri dönüşüm konteynerleri yerleştirildi ve geri dönüşüm poşetleri dağıtıldı.

Esenyurt Belediyesince, sitelerde başlatılan geri dönüşüm seferberliği kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 300 konut ve üzeri tüm sitelerde geri dönüşüm sistemlerinin kurulması için başlatılan çalışma kapsamında belediye ekiplerince Terrace Mix ve Sembol İstanbul sitelerinin çöp odalarına ve çevresine geri dönüşüm konteynerleri yerleştirildi.

Ayrıca site sakinlerinin geri dönüştürülebilir atıkları kaynağında ayrı toplayabilmesini sağlamak amacıyla geri dönüşüm poşetleri dağıtıldı.

Çalışmalar sırasında belediye ekipleri tarafından site sakinlerine yönelik çevre bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme de yapıldı.

Uygulama sayesinde geri dönüştürülebilir atıkların doğaya zarar vermeden ayrı toplanması ve yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

