Esenyurt'ta Temizlik Hareketi Kapsamında Kaba Atıklar Bertaraf Ediliyor

Esenyurt Belediyesince başlatılan temizlik hareketi kapsamında ilçedeki koltuk, dolap ile yatak gibi kaba atıklar bertaraf ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un başlattığı temizlik hareketi kapsamında ilçedeki çevre temizliği çalışmaları sürüyor.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde toplanan koltuk, dolap, yatak gibi kaba atıklar, geri dönüşüm şantiyelerinde doğaya zarar vermeden bertaraf ediliyor.

Bu kapsamda, 13 atık toplama aracıyla her gün yaklaşık 300 sefer yapan ekipler, bölgelerden topladıkları kaba atıkları belediyenin döküm noktasına götürüyor.

Döküm noktasında ezilen katı atıklar, Silivri Seymen Döküm Sahası'nda güvenli şekilde bertaraf ediliyor.

Yetkililer, kaba atıkların gelişigüzel cadde ve sokaklara bırakılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.