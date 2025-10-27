Haberler

Esenyurt Belediyesinden gaziler ve şehit aileleri için anlamlı gezi

Esenyurt Belediyesinden gaziler ve şehit aileleri için anlamlı gezi
Esenyurt Belediyesi, ilçedeki gaziler ve şehit ailelerine yönelik İstanbul'un manevi yönden önemli mekanlarını kapsayan gezi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gaziler ve şehit aileleri gezide huzurlu ve anlam dolu bir gün yaşadı.

Gezi kapsamında Hazreti Yuşa Tepesi, Büyük Çamlıca Camisi ve İslam Medeniyetleri Müzesi gibi tarihi ve manevi önemi büyük mekanlar ziyaret edildi.

Katılımcılar, rehberler eşliğinde yapılan gezilerde hem bilgi aldı hem de duygusal anlar yaşadı.

Gezi için Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür eden katılımcılar, kendilerine verilen değerden dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Esenyurt Belediyesinin kahraman gaziler ve fedakar şehit ailelerine destek olmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
