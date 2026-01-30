Aziz İhsan Aktaş davasında 4. gün! Esenyurt Belediyesi ve İsfalt yetkilileri savunma yapacak

Silivri'deki Marmara Cezaevi 1 Nolu duruşma salonunda görülen ve 27 Ocak'ta başlayan "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası dördüncü günde devam ediyor. Duruşmada Esenyurt Belediyesi ve İsfalt'tan tutuklu isimlerin savunmaları alınacak.

7'si CHP'li belediye başkanı olmak üzere 200 sanığın yargılandığı duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış'ın savunması ile başladı.

Tutuklu bulunan 5 belediye başkanı şöyle:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Görevlerine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz yargılanıyor.

Soldan sağa sırasıyla: Rıza Akpolat, Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar, Kadir Aydar, Oya Tekin, Ahmet Özer, Utku Caner Çaykara

İSTENEN CEZALAR

578 sayfalık iddianamede tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlamalarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapsi isteniyor.

Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlamalarından 5 yıldan 15 yıla kadar, tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de "ihaleye fesat karıştırma" ve "özel belgede sahtecilik" suçlamalarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede çeşitli suçlamalar yöneltilen 5 belediye başkanı cezaevinde tutulurken, "suç örgütü lideri" olduğu öne sürülen ve hakkında 450 yıla kadar hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş ise tutuksuz yargılanıyor.