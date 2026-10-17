Gazetecilikten Meclis'e uzanan Şamil Tayyar kimdir? Esenyurt'taki paralara tepki gösteren eski AK Parti milletvekili nereli, kaç yaşında?

"Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?" Bu soru, AK Parti'nin eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar'ın 16 Ekim 2026'da sosyal medyada yaptığı paylaşımdan. Tayyar, Esenyurt Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat soruşturmasında bir dairede bulunan paralara tepki gösterdi. Aynı gece bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturmada araya girmek isteyen bir isme "bu işe karışmayın" dediğini öne sürdü ve adı aramalarda yükseldi.

ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

Şamil Tayyar, gazeteci, yazar ve siyasetçi. 2011'den itibaren üç kez AK Parti'den Gaziantep milletvekili seçildi. 1965'te Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğdu, 61 yaşında. İlk, orta ve lise öğrenimini İslahiye'de tamamladı, ardından Ankara'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Enson haber'in aktardığı biyografiye göre evli ve iki çocuk babası.

ESENYURT SORUŞTURMASI HAKKINDA NE DEDİ?

Haberler.com'un 16 Ekim'de aktardığına göre Tayyar ilk paylaşımında, soruşturmada tutuklanan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile bağlantılı olduğu belirtilen dairede yaklaşık 7 milyon dolar, 400 bin euro ve lüks saatler bulunmasına tepki gösterdi. Paylaşımında MASAK verilerine de değindi: para hareketliliği 2024'te 10,6 milyon liraydı, 2025'te 231 milyon liraya çıktı. "Size güvenen insanlara hiç mi vefanız yok" diye yazdı.

Gece 23.00'ten sonraki ikinci açıklamasında "Az önce öğrendim" diyerek Erdoğan'ın Ulutaş için devreye giren "hatırlı" isimlerden birini geri çevirdiğini iddia etti. Tayyar'a göre Erdoğan son MYK toplantısında fon operasyonuyla ilgili sert mesajlar verdi. Geri çevrildiği söylenen kişinin adını vermedi.

Belediyelere operasyon konusunu ilk kez konuşmuyor. Türkiye Gazetesi'nin 23 Nisan 2026'daki haberine göre TGRT Haber'deki "Medya Kritik" programında "Bazı dosyalar olgunlaşıyor" demiş, bir iki belediye için operasyon ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

MİLLİYET'TEN STAR'A GAZETECİLİK

Gazeteciliğe 1985'te, henüz öğrenciyken Milliyet'te başladı. Daha sonra Yeni Şafak'ta Ankara haber müdürü ve köşe yazarı oldu, Tercüman'da köşe yazdı. Star gazetesinde ise Ankara temsilcisi olarak çalıştı ve köşe yazdı.

Dokuz kitabı var: Refahyol Tutanakları (1997), 5n 1Kamyon (2006), Operasyon Ergenekon (2008), Gölge İktidar (2008), Kıt'a Dur! (2009), Pusu (2009), Çelik Çekirdek (2010), Kürt Ergenekonu (2011) ve Beşinci Darbe (2013).

"OPERASYON ERGENEKON" KİTABI NEDENİYLE YARGILANDI

2 Temmuz 2008'de Operasyon Ergenekon kitabı nedeniyle gözaltına alındı. Gizliliği ihlal davasında 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Tayyar'ı 5 yıl denetim süresine tabi tuttu.

DSP ADAYLIĞINDAN ÜÇ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİNE

Siyasete ilk adımı 1999'da attı. O yıl DSP'den Gaziantep 9. sıra milletvekili adayı oldu, sonra adaylıktan çekildi. 2011 seçiminde AK Parti'den Gaziantep milletvekili olarak Meclis'e girdi ve partinin Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı'nı yürüttü. Haziran 2015 ve Kasım 2015 seçimlerinde de aynı ilden yeniden seçildi.

AKTİF SİYASETİ BIRAKTI, YORUMLARIYLA GÜNDEMDE KALDI

8 Haziran 2020'de AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı ve "Aktif siyaseti bırakıyorum" diye yazdı. Bir yıl sonra partinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından açıklanan 75 kişilik MKYK listesine girdi. Şubat 2025'teki 8. Olağan Kongre'de ise yeni MKYK'de yer almadı. Birgün'ün haberine göre bu kararı "Riski üstlenen kararı verir, riski üstlenen de Cumhurbaşkanımızdır" sözleriyle karşıladı. Bugün sosyal medya paylaşımları ve televizyon programlarındaki yorumlarıyla sık sık haber oluyor.