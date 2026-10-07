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Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

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Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
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Kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş dahil 17 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturmasında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
  • Gözaltına alınanlar arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, eski Başkan Yardımcısı Ümit Ünal ve belediyenin çeşitli müdürlüklerinde görevli personel ile bazı firma sahipleri yer alıyor.

Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

19 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlerde yer aldığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kararın ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İşte gözaltına alınanların tam listesi

1-) Yusuf ULUTAŞ ( Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı)

2-) Ümit ÜNAL (Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı, Mevcut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı)

3-) Ziya SEYMEN (Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü)

4-) İbrahim DOĞANCIOĞLU (Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

5-) Anıl ALİOĞLU (Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

6-) Adil KESİK (Esenyurt Belediyesi Çalışanı)

7-) Tuba ULUTAŞ ŞENYÜREK (THY Uzman)

8-) Adnan ŞENOCAK (Avukat)

9-) Doğan Can GÖKSEL (Aysu Yapı İdari İşler Müdürü)

10-) Cemalettin ÇAĞLAYAN (Namık Çebi İnşaat çalışanı)

11-) Harun BERBER (Namık Çebi İnşaat çalışanı)

12-) Salih YILMAZ (ASM firması sahibi)

13-) Erhan TOPRAK (Topraköz firması sahibi)

14-) Orhan YILDIRIM (Han sahibi)

15-) Ziya KÖKLÜ (Ekin Peysaj ortağı)

16-) Halil YILMAZ (HMF firması sahibi)

17-) Emrah KOŞUNALP (ASM firması çalışanı)

ESENYURT BELEDİYESİ KAYYUM YÖNETİMİNDE

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024'te tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, 31 Ekim 2024'te Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Belediye, bu tarihten bu yana Aksoy yönetiminde bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyetiskarakoc:

chp li arkadaşlar dut yemiş bülbül gibi

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Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

bu chp de akıl yok ülke genelinde toplu istifa et ses getir sırasını bekleme ne ülke yönetimini boraktılar secime hazırlık başladı

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Haber YorumlarıS.avcı:

Muhtarlık zaten fuzuli birde muhtarlık işleri müdürlüğü varmış kim bilir birde yardımcılarıda vardır...

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