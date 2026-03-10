Haberler

Esenyurt'ta lise öğrencilerine arama kurtarma eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, ilçedeki lise öğrencilerine yönelik arama kurtarma eğitimlerine başladı.

Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, ilçedeki lise öğrencilerine yönelik arama kurtarma eğitimlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Valilik talimatıyla hayata geçirilen program kapsamında 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine arama kurtarma bilinci kazandırılıyor.

Esenyurt Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen eğitimlerde, arama kurtarma faaliyetlerinin temel prensipleri uygulamalı olarak anlatılıyor.

Öğrencilere arama kurtarma ekipmanları tanıtılırken, bu malzemelerin hangi durumlarda ve nasıl kullanıldığı detaylı şekilde aktarılıyor. Ayrıca, afet anında güvenli hareket etme yöntemleri ve doğru müdahale teknikleri üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...

Katibe adliyede aşk şantajı! Birlikte oldukları anları kaydedip...
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan '1 ton altı füze atılmayacak' resti geldi

ABD yeni hedefini açıkladı, İran'dan kan donduran rest geldi
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar

Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket