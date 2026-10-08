Haberler

Amasra'da kayıp madenciye ait olduğu sanılan teknenin batma anı kameraya yansıdı! Saniyeler içinde gözden kayboldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasra'da kayıp madenciye ait olduğu sanılan teknenin batma anı kameraya yansıdı! Saniyeler içinde gözden kayboldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde 6 Ekim'de balık avına çıkan 43 yaşındaki maden işçisi İlker Mızrap 42 saattir aranıyor. Eşine "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajı atan Mızrap'tan bir daha haber alınamadı. Ekipler, bir iş yerinin güvenlik kamerasında Mızrap'a ait olduğu tahmin edilen teknenin saniyeler içinde suya gömüldüğü anları tespit etti; aramalara 38 metreye inebilen su altı dronu da katıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında balık tutmak amacıyla denize açılan maden işçisini arama çalışmaları iki gündür sürüyor. Havadan, denizden ve karadan 42 saattir yürütülen arama çalışmalarında bulunamayan madenciye ait teknenin batma görüntülerine ulaşıldı.

SON MESAJI: BALIKLARI TUTTUM, GELİYORUM

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan 43 yaşındaki İlker Mızrap, 6 Ekim Salı günü mesai bitiminde akşam saat 16.30 sıralarında kendisine ait tekne ile balık avına gitmiş, saat 17.45 sıralarında ise eşine telefonla "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajı atmasına rağmen evine dönmemişti. İlker Mızrap ve teknesinden bir daha haber alınamayan Mızrap için sahil güvenliğe ait 1 helikopter, 4 adet bot, 1 polis botu ve çok sayıda dron ve amatör balıkçılar tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Yaklaşık 42 saattir süren arama çalışmalarında İlker Mızrap ya da teknesine ait bir iz bulunamadı.

İlçede limanı, denizi ve Tavşan Adası'nı gören yüzlerce güvenlik kamerasını da inceleyen ekipler, görüntülerden de şimdilik bir netice elde edemedi. Teknenin batma veya sürüklenme ihtimallerini değerlendiren ekipler, açık denizde, deniz kenarındaki sahil ve kayalık alanlar ile çevre koylarda, havadan, denizden ve karadan çalışma yürütüyor. Çevre koy ve sahillerde hiçbir işaret olmaması nedeniyle çalışmalar ikinci gününde botun en son kameralarda görüntülendiği Amasra açıklarında yoğunlaştırıldı.

TEKNENİN SUYA GÖMÜLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Teknenin en son görüldüğü bölge yakınlarında yürütülen kamera çalışmalarında ise acı gerçek ortaya çıktı. Ekipler, kamera görüntülerinde yaptığı incelemede, kayıp madenciye ait olduğu tahmin edilen teknenin battığı anlara ilişkin görüntüleri tespit etti. Bir işyerinin kamerasına yansıyan görüntülerde teknenin bir anda suya gömülerek, saniyeler içerisinde gözden kaybolması yer alıyor.

SU ALTI DRONU DEVREYE GİRDİ

Görüntüler üzerine arama çalışmaları Amasra açıklarında yoğunlaştırıldı. Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri havadan karadan ve denizden arama çalışmalarına su altı görüntüleme sistemleri de eklendi. Suyun altında 38 metreye kadar gidebilen ve görüntüleyebilen su altı dronu ile bölgede çalışma başlatıldı.

Sahilde umutlu bir şekilde bekleyen aileye görüntüler konusunda bilgi verilirken, ailenin ise umudu tedirginliğe dönüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Sibirya'daki veba şüphesi pandemi korkusu yarattı! Uzmanlar risk konusunda net konuştu

Şüphe olmaktan çıkıyor mu? Uzmanlar risk konusunda net konuştu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu

Felaket göz göre göre gelmiş! Kurtulan vatandaştan acı itiraf
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek
Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu

Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı

Ülkenin başkenti dün gece kabusu yaşadı! X-101 füzesiyle vurdular
İspanya'da konut krizinin sembolüydü! Evinden çıkarıldıktan 15 gün sonra öldü

Bir ülke onun için ayağa kalktı! 15 gün sonra kahreden haber geldi
Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken şu olana bakın

İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Çökme anı kamerada! İlk katlar saniyeler içinde gözden kayboldu
Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü

Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis, 2 kişi öldü
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu

Şara'nın görevlendirdiği bakana ait görüntü olay oldu