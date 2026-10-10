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Karabük'te sonbahar renkleri Safranbolu-Bartın kara yolunda havadan görüntülendi

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Karabük'te sonbahar renkleri Safranbolu-Bartın kara yolunda havadan görüntülendi
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Türkiye'de yüzölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te sonbahar renkleri havadan görüntülendi. Safranbolu'yu Bartın'a bağlayan kara yolu, sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarıyla fotoğraf tutkunlarına manzarayı ölümsüzleştirme imkanı sunuyor.

Türkiye'de yüzölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlara hakim olan güz mevsiminin tonları görsel şölen oluşturuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, turizm sezonlarında tarihi, doğal güzellikleri ve kentin yaklaşık yüzde 72'sini kaplayan ormanlık alanlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Safranbolu'yu Bartın'a bağlayan kara yolu, fotoğraf tutkunlarına bu güzel manzarayı ölümsüzleştirme imkanı sunuyor.

Sonbahar renkleri arasından geçilen yol, Safranbolu'daki kültür turizmi ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü işlevi de üstleniyor.

Ağaçlık alanlara hakim olan sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının oluşturduğu sonbahar manzarası havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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