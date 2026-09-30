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Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 90 bin lira ceza uygulandı

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Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 90 bin lira ceza uygulandı
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Karabük'te Bartın-Karabük kara yolunun Akçasu mevkisinde bölünmüş yolda ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, otomobil de 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.

Karabük'te bölünmüş yolda ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsüne 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, siyah renkli Hyundai marka otomobilin Bartın-Karabük kara yolunun Akçasu mevkisinde ters yönde ilerlediğine ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Kameraların incelenmesinin ardından tespit edilen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-j-2 maddesi kapsamında, "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolunda araçlarını ters istikamette sürmeleri" ihlali nedeniyle 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, otomobil de 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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