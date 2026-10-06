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Zonguldak Çaycuma'da otomobil araziye uçtu, kazada 4 kişi yaralandı

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Zonguldak Çaycuma'da otomobil araziye uçtu, kazada 4 kişi yaralandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu. Kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan yolcularla birlikte 4 kişi yaralandı; yaralılar Bartın'daki hastanelere kaldırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 06 BDS 04 plakalı otomobil, Nebioğlu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu. Kazada araç sürücüsü T.A. ile araçta bulunan S.A. ve D.A., ismi öğrenilemeyen yolcuyla birlikte 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Çaycuma ve bölge ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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