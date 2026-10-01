Bartın sahillerinde cankurtaran sezonu 529 kişinin kurtarılmasıyla kapandı

Bartın sahillerinde cankurtaran sezonu 529 kişinin kurtarılmasıyla kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da 1 Haziran'da başlayan cankurtaran hizmetleri 30 Eylül itibarıyla sona erdi; ekipler sezon boyunca 529 kişiyi kurtardı. İl Özel İdaresi ekibi 93 kişiyi kurtarırken, İnkumu sahilindeki belediye ekipleri 436 kişiyi kurtardı ve 104 kayıp çocuğun bulunmasına yardımcı oldu.
Bartın'da yaz sezonunda sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren 529 kişiyi kurtardı.
59 kilometrelik sahil şeridine sahip Bartın'da 1 Haziran'da başlayan cankurtaran hizmetleri 30 Eylül itibarıyla tamamlandı.
İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı 13 kişilik cankurtaran ekibi, sorumluluk alanındaki 7 plajda sezon boyunca görev yaptı. Ekipler, denizde boğulma tehlikesi geçiren 93 kişiyi kurtarırken, bölgede can kaybı yaşanmadı.
İnkumu sahilinde görev alan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri de 104 kayıp çocuğun bulunmasına yardımcı olurken, 436 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Sezonun tamamlanmasıyla ekiplerin sahillerdeki görevleri sona erdi.