Bartın Karainler'de kaçak define kazısı yapan 5 şüpheliyi jandarma suçüstü yakaladı

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BARTIN'da kaçak define kazısı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karainler köyünde 5 kişinin kaçak kazı yapıp, define aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından bir süre takip edilen şüpheliler, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheliler O.A., O.K., M.K., A.S. ve Ü.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında jeneratör, kazma, balta ve hiltiye el konuldu. Şüphelilerin ilçe jandarma komutanlığındaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı