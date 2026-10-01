TPAO'ya 8 ilde 'acele' kamulaştırma yetkisi

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Karadeniz Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi kapsamında 8 ilde ihtiyaç duyulan taşınmazları acele kamulaştırmak üzere yetkilendirildi.

Kararla birlikte proje kapsamında kurulacak lokasyon alanları, bağlantı yolları, boru hatları, enerji nakil hatları, üretim kampları ve depolama tesisleri için gerekli taşınmazlara ilişkin kamulaştırma süreci hızlandırılacak.

LOKASYON ALANLARI, BAĞLANTI YOLLARI, PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATLARI VE DEPOLAMA TESİSLERİ KURULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi kapsamında proje ruhsat alanları dahilindeki taşınmazların TPAO tarafından acele kamulaştırılabileceği belirtildi.

Karara göre taşınmazlar mülkiyet şeklinde ya da daimi veya geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştırılabilecek. Söz konusu alanlar, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra projenin lojistik ve teknik altyapısının kurulması amacıyla kullanılacak.

Acele kamulaştırma yapılacak alanlarda lokasyon alanları ve bağlantı yolları, petrol ve doğal gaz boru hatları, enerji nakil hatları, üretim kampları ve idari kampüs alanları ile depolama tesislerinin kurulması planlanıyor.

HARİTA DA YAYIMLANDI: 8 İLE YAYILIYOR

Kararın ekinde yer alan ruhsat alanları haritasında, proje kapsamındaki arama, üretim ve lojistik alanlarının Karadeniz kıyı şeridinden iç kesimlere kadar geniş bir alana uzandığı görülüyor.

Haritada Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Zonguldak ve Erzurum'da belirlenen ruhsat alanları ile koordinat bölgeleri yer alıyor.

Kararla birlikte proje kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırılması ve sondaj, depolama ve iletim altyapısına yönelik çalışmaların hızlandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Haberler.com