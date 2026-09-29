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Bartın'da değeri 2 milyon TL'ye ulaşabilen İngiliz kısrağına sağlık kontrolü yapıldı

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Bartın'da değeri 2 milyon TL'ye ulaşabilen İngiliz kısrağına sağlık kontrolü yapıldı
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Bartın'ın Kocareis köyündeki safkan İngiliz kısrağı, Tarım İl Müdürlüğü veteriner hekimlerince sağlık kontrolünden geçirildi. Değeri 2 milyon TL'ye kadar ulaşabilen kısrağın sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli aşılarının yapıldığı belirtildi.

Bartın'da yetiştirilen ve değeri 2 milyon TL'ye kadar ulaşabilen safkan İngiliz kısrağı veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Bartın'a bağlı Kocareis köyünde bulunan "Weepig Tree" isimli safkan İngiliz kısrağı, Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü veteriner hekimlerince kontrolden geçirildi.

Yaşına ve başarısına göre piyasa değeri 20 bin ile 40 bin dolar arasında bulunan İngiliz kısrağına, gerekli kontrollerinin ardından uygulanması gereken aşıları da yapıldı.

Yarış atının sağlık kontrollerine olumsuz bir duruma rastlanmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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