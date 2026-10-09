Bartın Ulus'ta kontrolden çıkan arazi aracı markete girdi, o anlar kamerada

Bartın Ulus'ta kontrolden çıkan arazi aracı markete girdi, o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki sürücünün kullandığı arazi aracı kontrolden çıkarak kaldırımları aşıp yol üstündeki markete girdi. Kaza anında kasa bölümünde personel ve müşteri bulunmayan markette ve araçta hasar oluştu, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bartın'ın Ulus ilçesinde kontrolden çıkan aracın markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçe merkezinde H.K'nin (81) kullandığı arazi aracı, kontrolden çıkarak kaldırımları aşıp yol üstündeki markete girdi.
Araç, marketteki raflara ve yazar kasa tezgahına çarparak durdu.
Kaza anında kasa bölümünde personel ve müşteri bulunmayan markette ve araçta hasar oluştu.
Araç çekici yardımıyla marketten çıkarıldı, iş yerinde temizlik çalışması yapıldı.
Öte yandan, kamera kayıtlarında aracın markete girmesi, raflara ve yazar kasa tezgahına çarpması yer alıyor.