Bartın Üniversitesi'nde Bilimfest, 15-17 Ekim'de yaklaşık 50 bin kişi bekliyor

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Bartın Üniversitesinde (BARÜ) 15-17 Ekim tarihlerinde Bilimfest Bartın Festivali gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda toplumun her kesiminde bilim ve teknoloji farkındalığı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Bilimfest Bartın, 15-17 Ekim'de BARÜ Kutlubey Yerleşkesi'nde yapılacak.

Yaklaşık 50 bin kişinin katılması beklenen, üç gün sürecek festival eğitim, teknoloji ve eğlenceyi bir araya getirecek.

Türk Hava Kurumu tarafından paramotor uçuş gösterileri gerçekleştirilecek festivalde, insansız hava araçları ile robotlar da tanıtılacak.

Bazı bakanlıklar ve kamu kuruluşlarına ait özel etkinlik tırları, mobil bilişim ve simülasyon araçlarının da yer alacağı etkinlikte, bilimi teoriden pratiğe döken 70'in üzerinde etkileşimli atölye çalışması yapılacak.

Ziyaretçiler, bilimsel deneylerin yanı sıra uygulamalı etkinliklere de katılabilecek.

Afad başta olmak üzere ilgili kurumların uygulamalı afet eğitimlerinin yanı sıra Trafik Eğitim Tırı, Mobil Bilim Merkezi ve TRT Sinema Tırı gibi donanımlı araçlarla katılımcılara çok yönlü bilgilendirme ve eğlence imkanı sunulacak.

Festivalde gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen geleneksel oyun tırı, kano deneyimi ve geleneksel okçuluk parkurları da yer alacak.

Kaynak: AA