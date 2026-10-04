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Bartın'da yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 ses cihazına gece denetiminde el konuldu

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Bartın'da yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 ses cihazına gece denetiminde el konuldu
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Bartın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü, yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 ses cihazına el koydu. Biyoçeşitlilik ve yaban hayvanlarının güvenliği için 7/24 sürdürülen çalışmalar kapsamında gece denetimlerinde toplanan cihazlarla ilgili ekipler çalışıyor.

Bartın'da yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 adet ses cihazına el konuldu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü Bartın'daki çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürüyor. Biyoçeşitliliği korumak ve yaban hayvanlarının güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürülebilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında gece saatlerinde orman denetimlerinde yasa dışı avcılıkta kullanılan ses cihazlarını topladı. Bartın'da toplam 7 adet elektronik cihaza el kondu.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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