Bartın'da yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 ses cihazına gece denetiminde el konuldu

Bartın'da yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 ses cihazına gece denetiminde el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü, yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 ses cihazına el koydu. Biyoçeşitlilik ve yaban hayvanlarının güvenliği için 7/24 sürdürülen çalışmalar kapsamında gece denetimlerinde toplanan cihazlarla ilgili ekipler çalışıyor.
Bartın'da yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 adet ses cihazına el konuldu.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü Bartın'daki çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürüyor. Biyoçeşitliliği korumak ve yaban hayvanlarının güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürülebilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında gece saatlerinde orman denetimlerinde yasa dışı avcılıkta kullanılan ses cihazlarını topladı. Bartın'da toplam 7 adet elektronik cihaza el kondu.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı