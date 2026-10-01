Bartın'da 3 gün süren yağmurun ardından deniz kahverengiye döndü! Irmağın taşıdığı çamur kıyıları boyadı

Bartın'da 3 gün süren yağmurun ardından deniz kahverengiye döndü! Irmağın taşıdığı çamur kıyıları boyadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da pazartesiden itibaren 3 gün etkili olan yağmurda metrekareye 52 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi. Renk değişimi liman bölgesinde, Amasra ve Kurucaşile kıyılarında da görüldü.
BARTIN'da, 3 gün etkili olan yağmurun ardından Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.
METREKAREYE 52 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE YAĞIŞ DÜŞTÜ
Batı Karadeniz'de pazartesi gününden itibaren 3 gün etkili olan yağmurda Bartın'da metrekareye 52 kilogramın üzerinde yağış düştü. Ilgaz Dağları'ndan doğup Bartın'ın dağlık alanlarından geçen yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi.
AMASRA VE KURUCAŞİLE KIYILARINDA DA RENK DEĞİŞTİ
Liman bölgesinde kıyı kesimlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de derelerin döküldüğü kesimlerde denizin renk değiştirdiği görüldü.