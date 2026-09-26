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Bartın'da yasa dışı avcılık denetiminde yasak ses cihazları toplandı

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Bartın'da yasa dışı avcılık denetiminde yasak ses cihazları toplandı
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Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele için ormanlık ve sulak alanlarda denetim başlattı. Denetimlerde doğal yaşam alanlarına yerleştirilen ve yaban hayvanlarını avlamakta kullanıldığı tahmin edilen yasak ses cihazları toplandı.

Bartın ormanlarında yaban hayvanlarını avlamakta kullanıldığı tahmin edilen ses cihazları toplandı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Bartın'da yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yasak olarak kullanılan ses cihazlarının tespiti ve toplatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ormanlık ve sulak alanlardaki denetimler gerçekleştiren ekipler, doğal yaşam alanlara yerleştirilen yasak ses dışı cihazları topladı.

Ekiplerin av koruma faaliyetleri çerçevesinde denetimlerin sürdüğü belirtildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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