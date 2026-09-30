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Bartın'da depoda ele geçirilen 8 ton titanyumla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

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Bartın'da depoda ele geçirilen 8 ton titanyumla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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Bartın'da soruşturma kapsamında düzenlenen baskınlarda bir evin deposunda 8 ton titanyum ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Maddenin piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu belirtildi, halk sağlığını tehdit etmediği tespit edildi.

BARTIN'da bir evin deposunda 8 ton titanyum maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Bartın ve Amasra ilçelerinde polis ekipleri tarafından evlere baskınlar yapıldı. Kent merkezinde A.B.'ye ait evin deposunda yapılan baskında 8 ton titanyum maddesi ele geçirildi. Ekipler, A.B. ile birlikte olayla bağlantısı bulunduğu belirtilen S.Ç. ve H.B.'yi gözaltına aldı. Depoda ele geçirilen titanyum maddesi, AFAD ve Emniyet Bomba İmha ekiplerince analiz edilerek halk sağlığını tehlikeye atacak bir durumunun olmadığı tespit edildi. Ele geçirilen titanyum maddesinin piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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