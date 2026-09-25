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Bartın'da işletmedeki müstehcen görüntü soruşturmasında 2 kişi cezaevine gönderildi

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Bartın'da bir işletmede 2 kadına ait müstehcen görüntülerin kaydedilerek yurtdışı kaynaklı sitelere yüklenmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Görüntülerin yüklendiği siteye erişim engellenirken işletmede yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Bartın'da bir işletme içerisinde, 2 kadına ait müstehcen görüntüleri kaydederek internet ortamındaki bazı sitelere yüklenmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faaliyet gösteren bir işletme içerisinde, biri 18 yaşından küçük 2 kadın mağdura ait müstehcen görüntüleri kaydederek internet ortamındaki bazı sitelere yüklenmesi ile ilgili B.K. hakkında, cinsel istismar ve müstehcen görüntülerin üretiminde çocukları kullanma suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli B.K yakalanarak gözaltına alınırken şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Görüntülerin yüklendiği yurtdışı kaynaklı siteye erişimin engellenmesi kararı alınırken, görüntülerin çekildiği işletmede de arama faaliyeti yapılarak dijital materyallere el konuldu.

Müstehcen görüntüleri kaydettiği iddia edilen şüpheli B.K ve fuhuşa yer ve imkan sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi Ö.Ö., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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