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Bartın Karainler'de define için kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

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Bartın Karainler'de define için kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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Bartın'ın Karainler köyünde define arandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı; kazı ve teknik ekipmanlara el konulurken şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Bartın'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karainler köyünde define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Ekiplerce, çeşitli kazı, tespit ve teknik ekipmanlar ile diğer kazı malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA
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