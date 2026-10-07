Bartın Karainler'de define için kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bartın'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karainler köyünde define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Ekiplerce, çeşitli kazı, tespit ve teknik ekipmanlar ile diğer kazı malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA