Karabük yolunda TIR ile minibüs çarpıştı, minibüs sürücüsü öldü, 11 kişi yaralandı

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BARTIN- Karabük yolunda tünel çıkışında TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir (53) hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yenihan mevkisindeki tünel çıkışında meydana geldi. Bartın'dan Karabük istikametine giden İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı TIR, tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı. Bu sırada Karabük'ten gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü, TIR'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste bulunan 10 yolcu ile TIR sürücüsü ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından Bartın-Karabük yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Minibüs ve TIR'ın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı