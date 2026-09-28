Haberler

Karabük yolunda TIR ile minibüs çarpıştı, minibüs sürücüsü öldü, 11 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük yolunda TIR ile minibüs çarpıştı, minibüs sürücüsü öldü, 11 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın-Karabük yolunda tünel çıkışında TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Minibüste bulunan 10 yolcu ile TIR sürücüsü Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı.

BARTIN- Karabük yolunda tünel çıkışında TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir (53) hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yenihan mevkisindeki tünel çıkışında meydana geldi. Bartın'dan Karabük istikametine giden İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı TIR, tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı. Bu sırada Karabük'ten gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü, TIR'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste bulunan 10 yolcu ile TIR sürücüsü ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından Bartın-Karabük yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Minibüs ve TIR'ın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim

Yeni yıldız transferini resmen duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi

Bu eşkıyalığın bedeli çok ağır oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kefiye taktı, işten çıkarıldı: ABD'li milyarderi suçladı

Kefiye taktı, hem taciz edildi hem işinden oldu

Kayıp büyük! Altın yatırımcısı için kara pazartesi

Altın yatırımcısı için kara pazartesi
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı

İşte okula pompalıyla gelen kız öğrenci
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var

Eski MASAK başkan yardımcısı tutuklandı! Suçlamalar vahim
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra ortaya çıktı!
Sedat Peker için büyük hazırlık

Sedat Peker için büyük hazırlık