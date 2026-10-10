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BARÜ'de Gazze için fotoğraf sergisi açıldı, çadırlarda farkındalık çalışması yapıldı

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BARÜ'de Gazze için fotoğraf sergisi açıldı, çadırlarda farkındalık çalışması yapıldı
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Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açıldı, çadırlarda farkındalık çalışması yapıldı. Etkinliğe İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bartın Şubesi destek verdi; Rektör Akkaya Filistin halkının yanında olduğunu belirtti.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla fotoğraf sergisi açılırken kurulan çadırlarda çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Gazze'de yıllardır yaşanan saldırılara ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Kutlubey Yerleşkesi gölet alanında Gazze'deki insanlık dramını yansıtan fotoğraf sergisi açıldı. Sergide Gazze'deki yıkımın yanı sıra savaşın gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışan insanların günlük hayatından kesitler, çocukların yaşadığı zorluklar aktarıldı.

Bartın İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bartın Şubesi de alanda çadır kurarak programa destek verdi. Kurulan çadırlarda yapılan çalışmalarla Gazze konusunda farkındalık oluşturulmasına ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesine katkı sağlandı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, sergiyi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız, İŞKUR Bartın İl Müdürü Ali Solak, KOSGEB Bartın İl Müdürü Gökhan Akdağoğlu ile eserleri inceledi. Sergiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Akkaya, zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Filistin halkının yanında olduklarını belirterek saldırıların kalıcı olarak son bulmasını temenni etti.

Ayrıca BARÜ Düşünce ve Medeniyet Kulübü tarafından Aksa Tufanı konulu basın açıklaması yapılarak "İlk Ders: Ahlak ve Maneviyat" başlıklı bildiri dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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