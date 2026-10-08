Bartın Amasra'da kaybolan madencinin tekne ihbarına dalgıçlar baktı, bulamadı

Bartın'ın Amasra ilçesinde balık avlarken kaybolan 43 yaşındaki madenci İlker Mızrap'a ait teknenin görüldüğü ihbarı üzerine botlar ve su altı dalgıçları harekete geçti. Ekiplerin ihbar edilen bölgede yaptığı arama da tekneye rastlanılmadı.

Amasra ilçesi açıklarındaki Tavşan Adası yakınlarında tekneyle balık avlayan madenci İlker Mızrap (43), eşine attığı "Balıkları tuttum, geliyorum" yazılı mesajın ardından 2 gündür evine dönmemişti. Denizde kaybolan ve tüm aramalara rağmen bir iz bulunamayan İlker Mızrap'ın avlandığı bölgede teknesinin battığı görüntüleri bulunmuştu. Görüntülerin ardından ise Tavşan Adası ile Ağlayan Ağaç Çay Bahçesi arasında suda batık bir gemi görüldüğü ihbarı üzerine balıkçı tekneleri ile Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri alarma geçti. Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar, ihbarın yapıldığı bölgede dalış yaparak, bir tekne batığı aradı. Dalgıçlar ve su altı kameraları ile bölgede yapılan aramalarda batan bir tekne yada parçasına rastlanılmadı. Çalışmaları yakından takip eden aile ise endişeyle gelecek haberi bekledi.

Öte yandan bugün itibariyle Tavşan Adası ve çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı