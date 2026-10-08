Haberler

81 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Faciadan dönüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
81 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Faciadan dönüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki sürücü, otomobilini yol kenarına park etmek isterken fren yerine gaz pedalına basınca zincir markete daldı. Cam kapıyı kırarak içeri giren araç, raflara ve kasanın bulunduğu tezgaha çarparak durdu. Kaza sırasında kasa bölümünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, markette ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından büyük şaşkınlık yaşayan sürücü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

81 yaşındaki sürücünün park manevrası Bartın'da korku dolu anlara neden oldu. Kontrolden çıkan otomobilin markete girdiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

FREN YERİNE GAZA BASINCA MARKETİN İÇİNE GİRDİ

Olay, Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki H.K., kullandığı otomobili yol kenarına park etmek istedi. Park manevrası sırasında fren pedalına basmak yerine yanlışlıkla gaza basan sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti. Bir anda hızlanan araç, yol kenarında bulunan zincir marketin cam kapısından içeri girdi. Otomobil, marketin içerisindeki raflara ve kasa bölümüne doğru ilerledi. Yazar kasa ile ürün bandının bulunduğu tezgaha çarpan araç, burada durabildi.

KASA BÖLÜMÜNDE KİMSE YOKTU

Kazanın en dikkat çekici ayrıntısı, otomobilin çarptığı kasa bölümünde o sırada herhangi bir müşteri veya market çalışanının bulunmaması oldu. Aracın doğrudan kasa tezgahına çarpmasına rağmen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kaza nedeniyle marketin cam kapısı, rafları ve kasa bölümünde hasar meydana geldi. Otomobil de çarpmanın etkisiyle zarar gördü. Kazanın ardından markette bulunanlar ve çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

81 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ŞOK YAŞADI

Beklenmedik kazanın ardından 81 yaşındaki H.K. büyük şaşkınlık yaşadı. Olayı gören market müşterileri ile çevredeki vatandaşlar, yaşlı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Sürücünün sağlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli işlemler gerçekleştirildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri de markette ve otomobilin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Kazaya karışan H.K., sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından olayla ilgili ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
'Altın yenge' Toprak Sağlam bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı

'Altın yenge' bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı
Suçu çok ağır! 70 yaşındaki şahıs ormanda yakalandı

Yaşı: 70! Ormanda yakalandı, muhtemelen içeriden hiç çıkamayacak
Afyonkarahisar'da vali yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu

Vali yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?

KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Berna Laçin serbest bırakıldı

Gözaltındaki Berna Laçin hakkında karar verildi
Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün

Özgür Özel'den gözdağı: Bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
Mehmet Türkoğlu'ndan Ahmet Şık'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Ahmet Şık'ın iddiaları başına iş açtı! O sözler mahkemelik oldu
Husiler Riyad Havalimanı'nı vurdu:  2,5 milyon dolarlık uçak hasar gördü

Husiler Riyad Havalimanı'nı vurdu:  2.5 milyon dolarlık uçak alev aldı
Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Verdiği karar hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti

Çöken binadan bir acı haber daha