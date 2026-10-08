81 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Faciadan dönüldü

81 yaşındaki sürücünün park manevrası Bartın'da korku dolu anlara neden oldu. Kontrolden çıkan otomobilin markete girdiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

FREN YERİNE GAZA BASINCA MARKETİN İÇİNE GİRDİ

Olay, Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki H.K., kullandığı otomobili yol kenarına park etmek istedi. Park manevrası sırasında fren pedalına basmak yerine yanlışlıkla gaza basan sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti. Bir anda hızlanan araç, yol kenarında bulunan zincir marketin cam kapısından içeri girdi. Otomobil, marketin içerisindeki raflara ve kasa bölümüne doğru ilerledi. Yazar kasa ile ürün bandının bulunduğu tezgaha çarpan araç, burada durabildi.

KASA BÖLÜMÜNDE KİMSE YOKTU

Kazanın en dikkat çekici ayrıntısı, otomobilin çarptığı kasa bölümünde o sırada herhangi bir müşteri veya market çalışanının bulunmaması oldu. Aracın doğrudan kasa tezgahına çarpmasına rağmen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kaza nedeniyle marketin cam kapısı, rafları ve kasa bölümünde hasar meydana geldi. Otomobil de çarpmanın etkisiyle zarar gördü. Kazanın ardından markette bulunanlar ve çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

81 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ŞOK YAŞADI

Beklenmedik kazanın ardından 81 yaşındaki H.K. büyük şaşkınlık yaşadı. Olayı gören market müşterileri ile çevredeki vatandaşlar, yaşlı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Sürücünün sağlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli işlemler gerçekleştirildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri de markette ve otomobilin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Kazaya karışan H.K., sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından olayla ilgili ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı