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Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, 57 yaşında kalp krizinden vefat etti

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Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, 57 yaşında kalp krizinden vefat etti
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Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İstanbul'da 57 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Valilik önünde düzenlenen törenin ardından Balcı'nın cenazesi Bartın'ın Amasra ilçesinde toprağa verilecek; emeklilik dilekçesi verip yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybeden Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı için Valilik önünde resmi tören düzenlendi. Balcı'nın emeklilik dilekçesi vererek yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende 57 yaşında vefat eden Muammer Balcı'nın naaşı omuzlara alınarak tören alanına taşındı. Burada konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Balcı ile üç yıl birlikte çalıştıklarını hatırlattı.

Hacıbektaşoğlu, "Allah eşine, evlatlarına, kardeşlerine, tüm akrabalarına, sevenlerine sabırlar versin. Biz ondan razıyız" diye konuştu.

İl Müftüsü Zeynel Abidin Çınar tarafından helallik alındı, duaların edilmesinin ardından Balcı'nın naaşı cenaze aracına taşındı. Balcı'nın cenazesi Bartın'ın Amasra ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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