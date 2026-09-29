Haberler

Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştu, inceleme başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştu, inceleme başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğu bildirilince inceleme başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune alıp laboratuvara gönderdi; muhtar, kirliliğe fabrika atığının neden olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Bartın Irmağı'nda suyunun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.

Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Orduyeri Mahallesi Muhtarı İrfan Sağlam, AA muhabirine, durumun zaman zaman yaşandığını ve buna fabrika atığının neden olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Sağlam, "Irmağın bu durumunu gördükçe üzülüyoruz. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Gerçekten üzücü bir durum. Umarım buna sebep olan fabrika tespit edilir, cezai işlem uygulanır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Sinan Engin'den TFF'ye acil çağrı

Maç biter bitmez TFF'ye acil kodlu çağrı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi

AYM'den Yeni Parti'ye 30 gün süre
Tam 60 suçtan aranıyordu! Bu kez kaçamadı

"Ömrünü suç işlemeye adamış" dedirten firari bu kez kaçamadı
Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız

Bakan Çiftçi’den fon krizi ile ilgili çok net mesaj: O elleri kırarız
Merih Demiral: Utanç duyuyoruz, sorumluluk biz futbolcularda

''Utanç duyuyoruz'' deyip 4-1'lik skorun sorumlularını ilan etti
Sonbaharda Erzurum'a kış geldi! Zirve beyaza büründü

Sonbaharda bir ilimize kış geldi! Zirve beyaza büründü
Nurgül Yeşilçay yeni rolü için 1 yıldır hazırlanıyor; saçlarını boyatmadı, botoks yaptırmadı

Nurgül Yeşilçay yeni rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akılalmaz görüntü! Yaptığı pes dedirtti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akılalmaz görüntü! Yaptığı pes dedirtti