Sakaryaspor, Türkiye Kupası 2. Tur'da Arit Kayadibispor'u 2-0 yenip üst tura yükseldi

Sakaryaspor, Türkiye Kupası 2. Tur'da Arit Kayadibispor'u 2-0 yenip üst tura yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Bartın temsilcisi Arit Kayadibispor'u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Mertcan Açıkgöz 46. dakikada, Hakkı Türker ise 72. dakikada Sakaryaspor'un gollerini kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Bartın temsilcisi Arit Kayadibispor'u 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Stat: Yeni Atatürk
Hakemler: Giray Şaylan, Yunus Yalçın, Emirhan Özdemir
Sakaryaspor: İbrahim Demir, Uğur Can, Abdulkerim Canlı, Erdem Dağlı, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yasin Eratilla, Özgür Çoban, Gökhan Akkan, Mertcan Açıkgöz (İlhan Depe dk. 69), Mert Akoğlu (Mehmet Baran Barınır dk. 69), Ayberk Açıkgöz (Hakkı Türker dk. 69)
Yedekler: Hüseyin Can Toran, Salih Sarıkaya, Ali Bayrak, Yaser Memiş, Eren Yılmaz Kodan, Kerem Sezgin, Yunus Emre Tekerci
Teknik Sorumlu: Ümit Bozkurt
Arit Kayadibispor: Amaç Ulaş Bayram, Ömer Faruk Gürcoğlu, Hüseyin Yeşilsu, Berkay Çetin, Yusuf Oyit, Olcan Gökdemir (İbrahim Yılmaz dk. 68), Alperen Yoldaş, Mustafa Ayık, Ege Güler, Umut Okol, Mert Danışmaz
Yedekler: Enes Kılıç, Semih Ali Gökcan, Emre Yüksektepe, Furkan Özengi, Uğur Bilgin, Anıl Köktürk, Onur Kapsız, Tolga Tuna Kara, Veysel Kaçmaz
Teknik Sorumlu: Muhammet Mustafa Zobar
Goller: Mertcan Açıkgöz (dk. 46), Hakkı Türker (dk. 72) (Sakaryaspor)