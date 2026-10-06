Haberler

Sakaryaspor, Türkiye Kupası 2. Tur'da Arit Kayadibispor'u 2-0 yenip üst tura yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakaryaspor, Türkiye Kupası 2. Tur'da Arit Kayadibispor'u 2-0 yenip üst tura yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Bartın temsilcisi Arit Kayadibispor'u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Mertcan Açıkgöz 46. dakikada, Hakkı Türker ise 72. dakikada Sakaryaspor'un gollerini kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Bartın temsilcisi Arit Kayadibispor'u 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Stat: Yeni Atatürk

Hakemler: Giray Şaylan, Yunus Yalçın, Emirhan Özdemir

Sakaryaspor: İbrahim Demir, Uğur Can, Abdulkerim Canlı, Erdem Dağlı, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yasin Eratilla, Özgür Çoban, Gökhan Akkan, Mertcan Açıkgöz (İlhan Depe dk. 69), Mert Akoğlu (Mehmet Baran Barınır dk. 69), Ayberk Açıkgöz (Hakkı Türker dk. 69)

Yedekler: Hüseyin Can Toran, Salih Sarıkaya, Ali Bayrak, Yaser Memiş, Eren Yılmaz Kodan, Kerem Sezgin, Yunus Emre Tekerci

Teknik Sorumlu: Ümit Bozkurt

Arit Kayadibispor: Amaç Ulaş Bayram, Ömer Faruk Gürcoğlu, Hüseyin Yeşilsu, Berkay Çetin, Yusuf Oyit, Olcan Gökdemir (İbrahim Yılmaz dk. 68), Alperen Yoldaş, Mustafa Ayık, Ege Güler, Umut Okol, Mert Danışmaz

Yedekler: Enes Kılıç, Semih Ali Gökcan, Emre Yüksektepe, Furkan Özengi, Uğur Bilgin, Anıl Köktürk, Onur Kapsız, Tolga Tuna Kara, Veysel Kaçmaz

Teknik Sorumlu: Muhammet Mustafa Zobar

Goller: Mertcan Açıkgöz (dk. 46), Hakkı Türker (dk. 72) (Sakaryaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Rusya'da neler oluyor? Veba haberleri tek tek silindi

Ölümcül hastalık ülkeyi esir mi aldı? Haberleri tek tek sildiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab’ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın konuştuğu aileyi kabul etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık daha neler! Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak

Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi

Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den Mbappe bombası
İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı

Vincenzo Montella'dan flaş hamle
Esenler'de cinayetten aranan şüpheli çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalıştı! Evden tabanca ve 45 sayfalık evrak çıktı

Polisi görünce çatıdan çatıya atladı! 5 ayrı suçtan aranıyormuş
Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri belli oldu: Adana ve Erzurum zirveyi paylaştı

Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri belli oldu
Uyuyarak 700 bin lira kazandı! Sıra dışı yarışmanın kazananı belli oldu

Uyuyarak 700 bin lira kazandı!

İBB Davası'nda Nuhoğlu'nun çalışanından 'rüşvet' itirafı! Paraları nasıl verdiğini anlattı

Nuhoğlu'nun çalışanı paraları nasıl teslim ettiğini anlattı