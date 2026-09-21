Bartın Amasra'da kazada yaralanan 3 aylık bebek 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Bartın Amasra'da kazada yaralanan 3 aylık bebek 5 gün süren yaşam savaşını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Amasra'da 16 Eylül'deki kazada yaralanan 3 aylık bebek, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaşamını yitiren müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'un bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde 16 Eylül'de otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'un kazada yaralanan bebeği hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildiği kazada yaralanan 3 aylık Umay Melek Kocakurt, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
16 Eylül'de H.Ç.K. (73) idaresindeki 78 BL 951 plakalı otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yol kenarındaki istinat duvarına çarpmış, devrilen aracın sürücüsü ve otomobildeki gelini Cansu Kocakurt (35) ile 3 aylık bebeği Umay Melek Kocakurt yaralanmıştı.
Sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu Kocakurt müdahaleye rağmen kurtarılamamış, yaralı bebek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Kocakurt'un cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verilmişti.