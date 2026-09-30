Bartın'da sıcak çaydan yanan 3 ve 5 yaşındaki kız kardeşler deri nakliyle iyileşti

Bartın'da tatil yaptıkları pansiyonda üzerlerine çaydanlık devrilen 3 ve 5 yaşındaki iki kız kardeş, vücutlarında oluşan derin yanıklardan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan deri nakliyle kurtuldu.

Ankara'da yaşayan 49 yaşındaki Feyazi Karadağ, eşi ve iki çocuğuyla ağustosta tatil için Bartın'a gitti.

Tatilde kaldıkları odada demlenen çaydanlığın devrilmesi sonucu vücutlarında ağır yanık oluşan çocuklar, Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli'ye sevk edildi.

Daha sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen çocuklar, burada gerçekleştirilen başarılı deri nakliyle hayata tutundu.

Baba Feyazi Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının birinin 25 gün, diğerinin ise 45 gün tedavi gördükten sonra taburcu olduğunu belirtti.

Tatilde kaldıkları odada dolabın üzerine koydukları çayın devrilmesi sonucu oyun oynayan iki kızının yandığını anlatan Karadağ, "Yaşanan kazanın ardından pansiyondan şikayetçi olmadık. Çayı çekmecenin üzerine biz koyduk. Yükseğe koymuştuk." dedi.

"Küçük kardeşin vücudunun yüzde 47'si yandı"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, AA muhabirine, iki kardeşin tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Çocuklardan 5 yaşındaki Zeynep Rana'da yüzde 7-8 oranında yanık bulunduğunu belirten Demir, yanıkların derin olması nedeniyle deri nakli uyguladıklarını söyledi.

Yaşanan olaydan daha çok etkilenen 3 yaşındaki Amine Şura'nın vücudunun ise yüzde 47'sinde yanık bulunduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Çok ciddi bir yanıktan bahsediyoruz. Vücudunun neredeyse yarısı yanmıştı. Çoğunluğu derin yanıklardı. Küçük olanda yüzde 47 çok ciddi bir yanıktan bahsediyoruz. Vücudunun neredeyse yarısı yanmıştı. Çoğunluğu derin yanıklardı. Büyük olan kızımızın omuz kısmında derin olduğu için oraya başka yerinden deri alıp naklettik. Tedavi süreci küçük kardeş açısından daha zorlu geçti. 45 gün kadar hastanede yattı. Birkaç defa ciddi yanık komplikasyonları ile uğraştık. Onun da tedavisini bitirdik. Çok geniş bir alana, kafasına, sırtına, omzuna deri nakli yapmak zorunda kaldık. Vücudunun sağlam yerlerinden deri alıp oraya deri naklettik. Şu anda o da bu şekilde iyileşmiş durumda."

Çayın, Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu, Türkiye'nin dünyada en fazla çay tüketen ülkeler arasında bulunduğunu belirten Demir, sıcak içeceklerin özellikle küçük çocuklar açısından ciddi risk oluşturduğuna işaret etti.

Hastanede tedavi gören yanıkların önemli bölümünün sıcak çaydan kaynaklandığını ifade eden Demir, ailelere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA