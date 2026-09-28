Safranbolu'da sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler Beştepeler'de dikkatli seyretti

Safranbolu'da sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler Beştepeler'de dikkatli seyrettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sis etkisini gösterdi ve Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde görüş mesafesi azaldı. Sürücüler bu nedenle dikkatli seyrederken trafik ekipleri sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sis etkisini gösterdi.
Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Karabük- Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde dikkatli seyretti.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA