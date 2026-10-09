Haberler

Bartın'da silajlık mısır hasadı başladı, 120 bin ton rekolte bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da silajlık mısır hasadı başladı, 120 bin ton rekolte bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da silajlık mısır hasadı başladı. Kentte yaklaşık 30 bin dekar alandan 120 bin ton rekolte beklenirken, hasada katılan Vali Nurtaç Arslan hasat makinesinden düşen parçalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bartın'da silajlık mısırda yaklaşık 30 bin dekar alandan 120 bin ton rekolte bekleniyor. Tarla gününe katılan Vali Nurtaç Arslan, hasat esnasında üzerine düşen mısır parçaları nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bartın İl Tarım Müdürlüğü tarafından Genişkatırcı köyünde Sinan Aydın'a ait 38 dönümlük tarım arazisinde gerçekleşen Silajlık Mısır Tarla Günü ile hasat başladı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Türkmen, il protokolü ve çiftçilerin de katıldığı programda silajlık mısır hasadı yapılarak, davetlilere haşlanmış mısır ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Tarla sahibi ve çiftçilerle sohbet eden Vali Arslan ve protokole yerli, milli ve genetiği oynanmamış mısır tohumu hakkında detaylı bilgiler verildi. Vali Arslan ve beraberindekiler, çiftçiler ve mısırla günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi.

120 bin ton rekolte bekleniyor

Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada kentte yaklaşık 30 bin dekar alanda 120 bin ton rekolte beklediklerini belirtti. Arslan, "Bugün ilimizde silajlık mısır hasadı gerçekleştirmek için çiftçilerimizle bir araya geldik, hasada eşlik ettik. Silajlık mısırın hayvancılıkta önemi büyük. İlimizde yaklaşık 30 bin dekar alanda yaklaşık 120 bin ton silajlık üretimi gerçekleştiriyoruz. Uygun maliyetli bir ürün olması ve hayvancılıkta çok kullanılan bir ürün olması nedeniyle silajlık mısırı ilimizde arttırmak amacıyla teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Vali Arslan zor anlar yaşadı

Vali Arslan ve beraberindekiler, hasat makinesinin parçalara ayırdığı mısır taneleri, koçanı, sap ve parçalarını yakından görmek isteyince zor anlar yaşadı. Makinenin parçaladığı mısırlara bakmaya giden Arslan, o esnada hasat makinesinden düşen parçalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Vali Arslan'ın üzerine düşen ve kıyafetine yapışan kaba yemler, yanındaki koruma tarafından temizlendi. Arslan, firma yetkilisinin avcuna aldığı parçaları inceleyerek, bilgi aldı. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! Hızlı treni bizzat kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez trenin direksiyonunda! İşte o anlar
Jackie Chan'ı yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte 72 yaşındaki hali

Bir zamanlar vurduğunu deviriyordu! Ünlü ismin son hali şaşırttı
Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık

Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık

Suudi Arabistan, Babulmendeb'in Husilerden temizlendiğini açıkladı

Dünyanın gözü burada! Türkiye'nin müttefiki zafer ilan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi

Market rafında isyan ettiren görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Camilerde Gazze hutbesi! Diyanet’ten boykot çağrısı

Camilerde "Gazze" hutbesi! Diyanet'ten önemli çağrı
Burak Yılmaz'dan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'ye uyarı: Babamı bile tanımam

Cengiz Ünder ve Çağlar'ı şoke eden uyarı: Babamı bile tanımam
Canlı anlatım: Zorlu maçta üçüncü gol geldi

90. dakikada üçüncü gol geldi
Maltepe'deki facianın ardından herkes bu binayı konuşuyor

İstanbul'u sarsan facianın ardından herkes şimdi bu binayı konuşuyor
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı

Polis memuru ve mübaşir, vahim suçlamayla tutuklandı
Duruşma günü eski koca dehşeti! İş yerine sığındı ama kurtulamadı

Duruşma günü eski koca dehşeti! İş yerine sığındı, sonrası korkunç