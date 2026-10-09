Bartın'da silajlık mısır hasadı başladı, 120 bin ton rekolte bekleniyor

Bartın'da silajlık mısırda yaklaşık 30 bin dekar alandan 120 bin ton rekolte bekleniyor. Tarla gününe katılan Vali Nurtaç Arslan, hasat esnasında üzerine düşen mısır parçaları nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bartın İl Tarım Müdürlüğü tarafından Genişkatırcı köyünde Sinan Aydın'a ait 38 dönümlük tarım arazisinde gerçekleşen Silajlık Mısır Tarla Günü ile hasat başladı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Türkmen, il protokolü ve çiftçilerin de katıldığı programda silajlık mısır hasadı yapılarak, davetlilere haşlanmış mısır ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Tarla sahibi ve çiftçilerle sohbet eden Vali Arslan ve protokole yerli, milli ve genetiği oynanmamış mısır tohumu hakkında detaylı bilgiler verildi. Vali Arslan ve beraberindekiler, çiftçiler ve mısırla günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi.

120 bin ton rekolte bekleniyor

Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada kentte yaklaşık 30 bin dekar alanda 120 bin ton rekolte beklediklerini belirtti. Arslan, "Bugün ilimizde silajlık mısır hasadı gerçekleştirmek için çiftçilerimizle bir araya geldik, hasada eşlik ettik. Silajlık mısırın hayvancılıkta önemi büyük. İlimizde yaklaşık 30 bin dekar alanda yaklaşık 120 bin ton silajlık üretimi gerçekleştiriyoruz. Uygun maliyetli bir ürün olması ve hayvancılıkta çok kullanılan bir ürün olması nedeniyle silajlık mısırı ilimizde arttırmak amacıyla teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Vali Arslan zor anlar yaşadı

Vali Arslan ve beraberindekiler, hasat makinesinin parçalara ayırdığı mısır taneleri, koçanı, sap ve parçalarını yakından görmek isteyince zor anlar yaşadı. Makinenin parçaladığı mısırlara bakmaya giden Arslan, o esnada hasat makinesinden düşen parçalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Vali Arslan'ın üzerine düşen ve kıyafetine yapışan kaba yemler, yanındaki koruma tarafından temizlendi. Arslan, firma yetkilisinin avcuna aldığı parçaları inceleyerek, bilgi aldı. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı