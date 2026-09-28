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Bartın-Karabük kara yolunda minibüs tırla çarpıştı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

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Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralanan 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bartın-Karabük kara yolunda yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karabük'ten hareket eden Hakkı Özdemir (56) idaresindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan yolcular yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 11 kişi ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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