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Bartın Kurucaşile'de güneş açınca deniz üzerinde gökkuşağı 10 dakika görüldü

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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmurun ardından güneş açınca deniz üzerinde gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika görülen gökkuşağı güzel görüntüler oluştururken, vatandaşlar cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştı.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde yağmurun ardından güneşin açmasıyla deniz üzerinde gökkuşağı oluştu.

Kurucaşile ilçesinde öğle saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından güneşin ortaya çıkmasıyla deniz üzerinde gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledikleri gökkuşağını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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