Ağabeyinin cenazesi için İstanbul'dan Bartın'a gelen Hüseyin Tekin kazada hayatını kaybetti! 6 kişi yaralandı

Ağabeyinin cenazesi için İstanbul'dan Bartın'a gelen Hüseyin Tekin kazada hayatını kaybetti! 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağabeyi Hasan Tekin'in cenazesine katılmak için ailesiyle birlikte İstanbul'dan Bartın'ın Ulus ilçesine gelen 46 yaşındaki Hüseyin Tekin, Kozcağız-Kumluca belde yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybetti. Takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Tekin'in öldüğü kazada iki sürücüyle birlikte 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İstanbul'dan ağabeyinin cenazesine katılmak için Bartın'ın Ulus ilçesine gelen Hüseyin Tekin (46), iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybetti.
- Kozcağız-Kumluca belde yolunda saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada sürücüler H.T. ve H.Ö. ile 4 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İSTANBUL'dan, ağabeyinin cenazesine katılmak için ailesiyle birlikte Bartın'ın Ulus ilçesine gelen Hüseyin Tekin (46), iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi de yaralandı.
KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozcağız-Kumluca belde yolunda meydana geldi. Kozcağız istikametinden Kumluca beldesine giden H.T. (24) yönetimindeki 74 ABJ 704 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.Ö. (55) yönetimindeki 74 AD 009 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpışmanın ardından takla atan 74 ABJ 704 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada sürücüler H.T. ve H.Ö. ile 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Tekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AĞABEYİNİN CENAZESİ İÇİN İSTANBUL'DAN GELMİŞTİ
Tekin'in, ağabeyi Hasan Tekin'in cenazesine katılmak üzere ailesiyle birlikte İstanbul'dan Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesine geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.