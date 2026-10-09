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Zonguldak'ta üç kara yolunda eş zamanlı trafik denetiminde sürücülere ceza uygulandı

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Zonguldak'ta üç kara yolunda eş zamanlı trafik denetiminde sürücülere ceza uygulandı
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Polis, Zonguldak-Ereğli, Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-Bartın kara yollarında eş zamanlı trafik denetimi yaptı. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve araçlarında mevzuata aykırı teknik değişiklik yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Zonguldak'ta polis ekiplerince üç farklı kara yolu güzergahında eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak-Ereğli, Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-Bartın kara yollarında eş zamanlı denetim yaptı. Uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, emniyet kemeri kullanımı ile araçların teknik şartlara uygunluğu da incelendi.

Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve araçlarında mevzuata aykırı teknik değişiklik yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, kontroller sırasında sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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