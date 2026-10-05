Haberler

Bartın Güzelcehisar'da yunuslar ve balık sürüsü görüntülendi, vatandaşlar kaydetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde kıyıya yakın noktada ilerleyen yunuslar ve onlara eşlik eden balık sürüsü, 80 milyon yıllık lav sütunları önünde görüntülendi. Kısa süren bu doğa hareketliliğini sahildeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Bartın'da denizdeki yunus ve balık sürüsünün oluşturduğu görüntüler adeta açık hava gösterisine dönüştü.

Güzelcehisar sahilinde kıyıya yakın noktada ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak peş peşe görüntülenirken, balık sürüsü de bu hareketliliğe eşlik etti.

80 milyon yıllık geçmişe sahip lav sütunlarının eşsiz manzarası önünde gerçekleşen bu hareketlilik, Güzelcehisar'ın doğal güzellikleriyle deniz yaşamını aynı karede buluşturdu.

Yunusların su yüzeyindeki hareketleriyle balık sürüsünün oluşturduğu görüntüler, sahilde bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Vatandaşlar, kısa süren bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti.

Güneşin deniz yüzeyinde oluşturduğu ışıltı eşliğinde görüntülenen yunus ve balık sürüsü, doğanın sunduğu renkli manzaralara bir yenisini ekledi.

Kaynak: AA
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi

Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu
İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

İstanbul'daki festivale taşlı sopalı saldırı! Çocuklar da alandaydı
290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz

290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz
'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif

Türk dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
Nejat İşler’in konser çıkışı zor anları! İki kişinin desteğiyle ayrıldı

Ünlü oyuncu aylar sonra konserde ortaya çıktı, ayakta zor durdu

Naci Görür'ün 'Risk altında' dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar

Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu

TFF'nin paylaşımı Mourinho'yu bayram ettirdi!