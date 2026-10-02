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Bartın'da alkollü ve ehliyetsiz üç tekerlekli motor sürücüsüne 65 bin TL ceza kesildi

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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde jandarma, ehliyetsiz ve 1.25 promil alkollü olduğu belirlenen üç tekerlekli elektrikli motor sürücüsüne 65 bin TL ceza kesti. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı; 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması bekleniyor.

Bartın'da alkollü olduğu tespit edilen ehliyetsiz üç tekerlekli elektrikli motor sürücüsüne 65 bin TL ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde jandarma ekipleri, kontroller sırasında üç tekerli motosiklet sürücüsünü durdurdu. Ehliyeti bulunmadığı ve 1.25 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü C.T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 66. maddesi gereği toplam 65 bin TL para cezası kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücünün 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması beklenirken, jandarma ekiplerinin trafik denetimlerinin artarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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