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Bartın İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan görevine başladı

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Bartın İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan görevine başladı
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Bülent Gürcan, görevine başladı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Bülent Gürcan, görevine başladı.

Gürcan, göreve başlaması dolayısıyla ilk olarak Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Valilik ziyaretinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Gürcan, düzenlenen törenle karşılandı.

Meslek hayatında çeşitli görevlerde bulunan Gürcan, 2022 yılında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu dönemde Kaçakçılıkla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerinden sorumlu oldu.

Gürcan, Ağustos 2022'de Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı görevine getirildi. Bir süre bu görevde bulunan Gürcan, daha sonra Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.

Gürcan, son yayımlanan kararnameyle Bartın İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Kaynak: AA
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