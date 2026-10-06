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Bartın'da ormanda izinsiz kazı yapan 5 define avcısı gözaltına alındı

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Bartın'da ormanda izinsiz kazı yapan 5 define avcısı gözaltına alındı
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Bartın Merkez Karainler Köyü'ndeki ormanlık alanda define aramak için izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte kazı ve teknik ekipmanlar ele geçirildi, soruşturma Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, ormanda define arayan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Merkez Karainler Köyü mevkiindeki ormanlık alanda define aramak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen O.A., O.K., M.K., A.S. ve Ü.S. isimli 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte, alandaki izinsiz kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli kazı, tespit ve teknik ekipmanlar ile diğer malzemeler ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemenin ardından ele geçirilen malzemeler ile şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu.

Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmış olup, soruşturma işlemleri Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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