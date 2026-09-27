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Bartın Fuat Sezgin MTAL TEKNOFEST 2026'da mekatronikte Türkiye birincisi oldu

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Bartın Fuat Sezgin MTAL TEKNOFEST 2026'da mekatronikte Türkiye birincisi oldu
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TEKNOFEST 2026 Mesleki Yetenek Yarışması Mekatronik Teknolojileri lise kategorisinde Türkiye birinciliğini Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı. Öğrencilerin projeleriyle kazanılan ödül, 30 Eylül-4 Ekim 2026'da Şanlıurfa'da düzenlenecek törenle verilecek.

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması Mekatronik Teknolojileri lise kategorisinde Türkiye birincisi, Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Danışman öğretmen Gültekin Sertkaya rehberliğinde, 12-ATP sınıfı öğrencileri Arda Kütükcü ve Enes Kaçar, hazırladıkları yenilikçi projeleri ve mekatronik alanındaki becerileriyle büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Yarışmanın kazananlarına Türkiye birinciliği ödülü ise 30 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek olan ödül töreninde takdim edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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