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Bartın Ulus'ta 81 yaşındaki H.K. fren yerine gaza basınca otomobil markete girdi

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Bartın Ulus'ta 81 yaşındaki H.K. fren yerine gaza basınca otomobil markete girdi
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Bartın’ın Ulus ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında park etmek isteyen 81 yaşındaki H.K., fren yerine gaza basınca otomobil markete girdi. H.K. yara almadan kurtuldu, markette hasar oluştu; olay güvenlik kamerasına yansıdı, H.K. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde H.K.'nin (81), park etmek isterken fren yerine gazına bastığı otomobil markete girdi. Kaza, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. Yol kenarına aracını park etmek isteyen H.K., fren yerine gaza basınca otomobil markete girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.K. kazadan yara almadan kurtulurken, markette hasar oluştu. H.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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